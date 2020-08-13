السيسي: اتفاق الإمارات وإسرائيل وأمريكا سيساهم في استقرار المنطقة

2020/08/13 | 20:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنه تابع “باهتمام وتقدير بالغ” البيان المشترك الثلاثي بين الإمارات وإسرائيل والولايات المتحدة.وكتب السيسي على حسابه في “تويتر”: “تابعت باهتمام وتقدير بالغ البيان المشترك الثلاثي بين الولايات المتحدة الأميركية ودولة الإمارات العربية الشقيقة وإسرائيل حول الاتفاق على إيقاف ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية واتخاذ خطوات من شأنها إحلال السلام في […]

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