رئيس الجمهورية يبدي استغرابه من علامات “التشنج” بين بغداد واربيل

2020/08/13 | 20:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أبدى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح استغرابه من ظهور علامات “التشنج” بين الحكومتين الاتحادية وإقليم كوردستان مؤخراً قبيل اتفاق وشيك بين الجانبين بخصوص الملفات العالقة.وقال صالح في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الخميس إنه “كان داعماً ومتابعاً بشكل مستمر لمجريات المباحثات للتوصل إلى تسوية قانونية عادلة لهذا الموضوع، وأن الكثير من العقبات تم […]

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