نائب يدعو الى اعتماد الادوات الاقتصادية في مواجهة “انتهاكات انقرة”

2020/08/13 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد دعا النائب حسن شاكر، الخميس، الى اعتماد الادوات الاقتصادية في مواجهة خروقات انقرة في شمال البلاد.وقال شاكر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” العراق يملك الكثير من الادوات الاقتصادية الهامة في الرد على الانتهاكات التركية في شمال البلاد خاصة وان مستوى التبادل التجاري يتراواح بين 15-18 مليار دولار سنويا “.واضاف، ان “تركيا ارتكبت […]

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