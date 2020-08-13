نائب عن كربلاء: الادارة المحلية مقصرة بملف فيروس كورونا

2020/08/13 | 20:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ كربلاء المقدسة اكد النائب عن كربلاء رياض المسعودي وجود تقصير في الادارة المحلية بادارة ملف فيروس كورونا في المحافظة بالاضافة الى انعدام التخصيص المالي ونقص المستشفيات.وقال المسعودي لـ /المعلومة/، ان “الادارة المحلية في كربلاء قصرت بادارة ملف جائحة كوورنا، بالاضافة الى عدم وجود التخصيصات المالية ونقص المستشفيات وعدم تعاون الاهالي وانعدام تطبيق القانون […]

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