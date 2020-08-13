كورونا…حالات الشفاء في الكرخ “تكتسح” الاصابات الجديدة برقم كبير ضمن الموقف اليومي

2020/08/13 | 20:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ الموقف الوبائي اليومي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم وعددها 147، فيما جاءت حالات الشفاء 520:- أبو غريب ——— ١ ابو دشير ——— ٢ الاسكان ———- ٤ الاعلام […]

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