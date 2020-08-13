مؤشرات الاسم الاوروبية تهبط بعد ارباح 4 ايام متواصلة

2020/08/13 | 20:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد 4 أيام متاليية من المكاسب رغم بيانات إعانة البطالة الإيجابية في الولايات المتحدة.وانخفضت أسهم البنوك بنحو 1.9 بالمائة لتقود تراجع البورصات الأوروبية في حين ارتفع قطاع التجزئة بنحو 0.4 بالمائة.جاء هبوط الأسهم الأوروبية رغم تراجع طلبات إعانة البطالة في […]

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