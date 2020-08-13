الكاظمي يكشف عن اتفاق مع رئيسَي الجمهورية والبرلمان لتمرير قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة

2020/08/13 | 20:47 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، انه تم الاتفاق مع رئيسَي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي، على التصويت على قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة، وإحالته الى رئيس الجمهورية، للمصادقة عليه.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اكد خلال لقائه …

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