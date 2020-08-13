2020/08/13 | 21:00 - المصدر: وكالة نينا
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- روسيا : لن تكون هناك قرارات قوية لـ "أوبك+" هذا الشهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 21:00.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا : لن تكون هناك قرارات قوية لـ "أوبك+" هذا الشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا : لن تكون هناك قرارات قوية لـ "أوبك+" هذا الشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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