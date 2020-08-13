2020/08/13 | 21:01 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو.. وعد مهم للكاظمي الى المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 21:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. وعد مهم للكاظمي الى المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. وعد مهم للكاظمي الى المفسوخة عقودهم في الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).