ليفركوزن الألماني يمدد عقد بلعربي لغاية 2023

2020/08/13 | 21:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني رسميا اليوم الخميس تمديد تعاقده مع كريم بلعربي، والذي كان ساريا حتى صيف 2021 لمدة عامين إضافيين، حتى الـ30 من يونيو 2023.وقال رودي فولر المدير الرياضي لباير ليفركوزن: “سعداء لأننا تمكنا من الاتفاق على استمرار التعاون بيننا في مناقشات متناغمة للغاية”.وأضاف: “كريم يتواجد معنا منذ 2011، […]

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