عند التسوية… المعدن الاصفر يرتفع 21 دولاراً للاوقية

2020/08/13 | 21:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد عززت أسعار الذهب مكاسبها عالمياً لأكثر من 21 دولاراً عند تسوية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ضعف قيمة الدولار الأمريكي وعقب بيانات اقتصادية.وتلقى المعدن الأصفر الدعم من الهبوط الذي سيطر على العملة الأمريكية اليوم، حيث إنه يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وعلى الصعيد الاقتصادي، تراجع عدد طلبات […]

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