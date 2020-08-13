شاهد: هل تنطلي المراوغة الامريكية على المقاومة العراقية؟

2020/08/13 | 21:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصاعد المواقف في العراق مقرونة بوقائع ميدانية ضد تواجد القوات الاميركية على التراب العراقي، ما بين مطالب بخروج تلك القوات واخرى تهدد بالخيار العسكري...

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