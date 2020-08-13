نظارة Nreal Light الجديدة للواقع المعزز تبصر النور أخيرا

2020/08/13 | 21:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة Nreal عن بدء بيع نظارتها الأحدث Nreal Light المخصصة لتقنيات الواقع الافتراضي والمعزز.وتبعا للشركة فإن بيع هذه النظارات بدأ بالفعل في كوريا الجنوبية، وعند شرائها كعرض خاص مع هواتف Samsung Galaxy Note 20 أو LG Velvet فسيكون سعرها نحو 295 دولارا فقط.وتأتي النظارة الجديدة بهيكل أنيق خفيف الوزن شبيه […]

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