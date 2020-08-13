2020/08/13 | 21:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مالية حكومة إقليم كوردستان ترد بالوثائق على بيان نظيرتها الاتحادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 21:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مالية حكومة إقليم كوردستان ترد بالوثائق على بيان نظيرتها الاتحادية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مالية حكومة إقليم كوردستان ترد بالوثائق على بيان نظيرتها الاتحادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).