الكاظمي يعلن اتفاقاً بشأن قانون الانتخابات

2020/08/13 | 21:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الاتفاق مع رئيسَي الجمهورية برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي على التصويت على قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة.

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