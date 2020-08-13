إيطاليا: 6 وفيات جديدة بكورونا وارتفاع الإصابات اليومية إلى 523

2020/08/13 | 21:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت إيطاليا مساء الخميس عن 6 حالات وفاة بوباء كوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك في ظل استمرار ارتفاع وتيرة الإصابات اليومية بالمرض خلال العطلة الصيفية.ووفق التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الإيطالية، ارتفع إجمالي الوفيات جراء الجائحة إلى 35 ألفا و231 حالة، فيما الحالات الايجابية النشطة بلغت اليوم، 14 ألفا و81 […]

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