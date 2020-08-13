الفلكيون يكتشفون توأما لدرب التبانة

2020/08/13 | 21:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكشف الفلكيون في كوكبة الساعة توأما لدرب التبانة يبلغ عمره 1.4 مليار عام، إلا أن شكله لا يشبه شكل مجرات فتية اخرى.واستوضح العلماء أن مجرات يشبه شكلها وأبعادها درب التبانة تشكلت بعد الانفجار الكبير بـ1.4 مليار عام.وإنهم توصلوا إلى استنتاج كهذا بعد اكتشاف مجرة SPT0418–47.وقالت الفلكية من معهد “ماكس بلانك” الألماني للفيزياء …

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