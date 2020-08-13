مسلحون يقتلون صاحب محل للحلاقة داخل منزله شمالي بغداد

2020/08/13 | 21:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، الخميس، بمقتل صاحب محل للحلاقة داخل منزله في الطارمية شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين اقدموا، مساء اليوم، على قتل صاحب محل للحلاقة داخل منزله ضمن قضاء الطارمية ولاذوا بالفرار".

وتشهد بغداد والمحافظات هجمات مسلحة بين فترة واخرى تسفر عن قتلى ومصابين.

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