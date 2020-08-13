2020/08/13 | 21:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يلتقي أعضاء مفوضية الانتخابات بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنيةالكاظمي: تم الاتفاق مع رئيسَي الجمهورية والبرلمان على التصويت على قانون الانتخابات في أول جلسة مقبلة وإحالته الى السيد رئيس الجمهورية للمصادقة عليهالكاظمي: نعمل على إيجاد حلّ قريب لملء فراغات المحكمة الاتحادية لتكون مهيئة لقضية توفر شروط عمل مفوضية الانتخاباتالكاظمي: يجب أن نبحث عن شركات فاحصة لعملية الانتخابات تكون رصينة ومشهود لها بالنزاهة والشركات التي تم التشكيك بها في الدورة الماضية يجب تفاديهاالكاظمي: عجلة القطار انطلقت وعلينا أن نستعد للانتخابات وكأنها ستجرى غدا كي نكون ملتزمين بوعدنا الذي قطعناهالكاظمي: الانتخابات مطلب شعبي ومطلب المرجعية الرشيدة وكذلك مطلب القوى السياسية ومن غير المعقول أن تكون لدينا فرصة للنجاح ونضيعهاالكاظمي: نحتاج الى تعاون مع الأمم المتحدة للإشراف على عملية الانتخابات المقبلة لتكون ذا مصداقيةالكاظمي: يجب أن لاتتكرر نفس الأخطاء السابقة في الانتخابات المقبلة، ويجب أن نعطي للمواطن الثقة بهاالكاظمي: وجّهنا السادة الوزراء بالإجابة على أي كتاب يصدر عن مفوضية الانتخابات خلال 72 ساعة كأقصى الحدودالكاظمي لوزرائه: يجب أن يكون هنالك حزم في تذليل العقبات أمام مفوضية الانتخاباتالكاظمي: العراق يستعيد عافيته عن طريق إجراء الانتخابات والمجيء بحكومة تنهض بمتطلبات الناس واحتياجاتهم وهذه مسؤولية تأريخيةالكاظمي: الانتخابات المقبلة انتخابات مفصلية في بناء العراق لأنها مطلب الشعبالكاظمي: الانتخابات ستُجرى بموعدها في 6 حزيران العام المقبل لأنها مطلب شعبي للمواطنينالكاظمي: يجب أن نعمل سوية لدعم هذه الانتخابات للنهوض بالبلد والخروج بمرحلة جديدة من تأريخ العراق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | نتائج لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأعضاء مفوضية الانتخابات بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | نتائج لقاء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بأعضاء مفوضية الانتخابات بحضور عدد من الوزراء والقيادات الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).