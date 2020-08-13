2020/08/13 | 21:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس يدعو إلى اجتماع عاجل عقب إعلان الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 21:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباس يدعو إلى اجتماع عاجل عقب إعلان الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عباس يدعو إلى اجتماع عاجل عقب إعلان الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).