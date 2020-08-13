الاتصالات تحبط عملية تهريب للإنترنت في كركوك بقيمة مليار دينار شهرياً

2020/08/13 | 21:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت وزارة الاتصالات، الخميس، إحباط عملية تهريب للإنترنت في محافظة كركوك بقيمة مليار دينار شهريا.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "استمرارا لعمليات الصدمة التي تنفذها وزارة الاتصالات، الخاصة بمكافحة تهريب سعات الإنترنت الدولية، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وبالتعاون مع الجهات المختصة في إقليم كردستان العراق، تمكنت فرق الوزارة وبإسناد من هيأة الإعلام والاتصالات وجهازي المخابرات والأمن الوطني، من ضبط عمليات تهريب السعات الدولية في أهداف عدة".

وأضاف: "تم تحديد الأهداف مسبقا خلال الجهد الاستخباري للقوات الأمنية في محافظة كركوك".

وتابع أن "الفرق تمكنت من مصادرة الأجهزة والمعدات الفنية"، لافتا إلى "شروع الملاكات الهندسية في وزارة الاتصالات بتعويض السعات التي كانت تهرب للشركات المتعاقدة رسميا مع الوزارة من خلال منفذ كركوك الرسمي وبما يعادل (2.6) لمدا بقيمة مليار دينار شهريا".

وأكد البيان "عزم وزارة الاتصالات على إنهاء هذا الملف بأسرع وقت ممكن"، مبيناً أنها "لن تدخر جهدا حتى تحقق عمليات الصدمة أهدافها في حفظ سيادة البلد وإنعاش الاقتصاد العراقي من خلال قطاع الاتصالات".

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