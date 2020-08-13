نائب عن الفتح يكشف دور المواكب الحسينية في معالجة مرضى كورونا

2020/08/13 | 21:35 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد كشف النائب عن تحالف الفتح في محافظة البصرة عدي عواد، الخميس، عن دور المواكب الحسينية في معالجة مرضى كورونا والخدمات التي ستقدمها.وقال عواد في بيان صدر عن مكتبه الاعلامي وتلقته /المعلومة/، ان هناك بعض المرجفين بحق المواكب الحسينية مع قرب حلول شهر محرم الحرام في ظل جائحة كورونا ، مؤكدا ان” المواكب […]

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