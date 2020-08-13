الصحة تدين الاعتداء على طبيبة في بابل وتؤكد سنتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق المعتدي

2020/08/13 | 21:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الاعتداء على طبيبة في محافظة بابل، مشيرة الى انها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية بحق المعتدي.وقالت الوزارة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “لقد اثبت ابطال الجيش الابيض من ملاكاتنا الطبية والصحية والادارية العاملة في المؤسسات الصحية انهم رجال ونساء التضحية والعطاء في زمن التحرير ومقارعة الارهاب وفي زمن الوباء …

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