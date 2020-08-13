2020/08/13 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصطفى_محمد_غريب جرائم الاختطاف والاغتيال ليست وليدة اليوم ولا حديثة العهد فحسب بل هي امتداد تاريخي يمتد الى حقب بعيدة وتطور هذا النوع من الجرائم عبر سلسة من العهود السياسية الحديثة فاختلف التوجه والهدف والشكل حسب نوعية المصالح التي وجدت في التصفيات الجسدية والفكرية طريق لتثبيت السلطة والهيمنة ومورس هذا النوع ولو بشكل غير واسع ابان الحكم الملكي وما تلته من أنظمة سياسية بعد سقوطه الا انه تطور بشكل ملحوظ ومورس بشكل ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرائم الاختطاف والاغتيال من قبل المليشيات المافيا الطائفية - مصطفى محمد غريب) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرائم الاختطاف والاغتيال من قبل المليشيات المافيا الطائفية - مصطفى محمد غريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).