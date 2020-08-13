سجن فتيات التوك توك في مصر : دراسة حالة ( 2 ) مصريا - أحمد صبحى منصور

2020/08/13 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور أولا : 1 ـ كنت أدير الندوة الأسبوعية ( رواق ابن خلدون ) في مركز ابن خلدون مساء كل ثلاثاء من عام 1996 الى إغلاق المركز في يونية عام 2000.



كان يحضر الندوة ويتكلم فيها مشاهير من مصر والبلاد العربية وبعض السفراء والعاملين في السلك الدبلوماسي .



حدثت عام 1998 الأزمة السياسية للرئيس الأمريكي بيل كلينتون بسبب علاقته الغرامية الجنسية بالمتدربة مونيكا ليونيسكى ، أنكر كلينتون العلاقة ولكن ثبتت إدانته ب ......





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