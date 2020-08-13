الإمارات و الأديان، و إسرائيل - نادية خلوف

2020/08/13 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف أرغب أن أتحدث بموضوعية عن الإمارات التي رأيتها، واختبرت الحياة فيها، وعن طريقة الحياة، فقد كنت على تواصل يومي مع صاحبة الشركة التي أعمل بها وهي من الشيوخ، كانت تقول لي:" نحن نقول أننا مليون نسمة، لكننا في الحقيقة حوالي 600 ألف ، وقد قام الشيخ زايد بتأسيس دولة ، وقد كان بدوياً عروبياً" قبل أن أبدأ بالحديث عن الديانات أود أن أقول أن علينا أن نحترم جميع الديانات ، وليس بالضرورة أن نؤمن فيها، فالب ......





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