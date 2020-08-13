صحيفة مصرية تكشف طريقة الزواج “غير الشرعي وقيمته” لفنانة لبنانية مشهورة بمدير اعمالها

2020/08/13 | 21:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – بغداد نشرت جريدة “الوطن” المصرية، صورة من عقد الزواج العرفي بين المطربة هيفاء وهبي والمنتج المصري محمد وزيري المؤرخ بالـ24 من مارس 2017.وتبين من العقد أنه محرر بين كل من محمد حمزة عبد الرحمن محمد عبد المنعم، المولود في 13 نوفمبر 1986، وهيفاء محمد وهبي، اللبنانية الجنسية والمولودة في 10 مارس […]

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