علامات تشير إلى الموت الوشيك

2020/08/13 | 21:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن الدكتور أناتولي تريفونوف، أخصائي أمراض القلب، أن حجم حدقة العين وعلامات معينة أخرى تشير إلى أن الشخص بين الحياة والموت.وأشار الأخصائي، إلى أن خبراء الطب في هولندا توصلوا إلى هذه الاستنتاجات بعد دراستهم لحالة أشخاص مصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية.واضاف، يحدث الموت المفاجئ عند الأطفال حديثي الولادة، دون أي اسباب […]

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