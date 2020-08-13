2020/08/13 | 21:59 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار عن استئناف العمل في مستشفى الجبايش الجديد سعة 100 سرير ، والذي يندرج ضمن المشاريع الاستثمارية لوزارة الصحة .وقال مدير عام الدائرة الدكتور سعدي الماجد ان ” العمل توقف في مستشفى قضاء الجبايش مطلع شهر كانون الثاني من العام الحالي ، وهو من المشاريع الاستثمارية لوزارة الصحة […]

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