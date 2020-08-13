2020/08/13 | 22:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..قام محتجون من اصحاب المحال والبسطات ، اليوم الخميس ، بغلق علوة الخضار في قضاء سوق الشيوخ احتجاجا على رفع سعر العمولة من قبل متعهدي العلوة .وقال شهود عيان ان ” اصحاب محال وبسطات بيع الخضار اقدموا على قطع الطريق الرئيسي عند تقاطع الوائلي واغلقوا علوة الخضار بالاطارات المشتعلة بالنيران ، رافضين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محتجون يغلقون علوة الخضار في سوق الشيوخ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محتجون يغلقون علوة الخضار في سوق الشيوخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).