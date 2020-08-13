عشائر كربلاء توقع وثيقة المطالبة بإلغاء تعديل مادة (  57 )

2020/08/13 | 22:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..اعلنت العشرات من عشائر كربلاء ، مساء الخميس ، عن توقيع وثيقة عشائرية تطالب فيها ألغاء تعديلات مجلس قيادة الثورة المنحل على مادة ( 57 ) وإرجاع المادة الى صيغتها الاصلية .وذكر الشيخ نصير عبد الحمزة العابدي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إنه “وقع […]

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