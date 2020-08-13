2020/08/13 | 22:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..رفض مسؤول حكومي ، مساء الخميس ، منح مستشفى الامام الحسن عليه السلام للاستثمار .وشهد المستشفى حريقين بعد إنجازها الأول يوم 22 حزيران الماضي والثاني يوم 10 آب الجاري حيث لم تعلن الحكومة المحلية نتائج التحقيقات التي شكلت بعد الحريقين وقال نائب محافظ كربلاء الاول […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء ترفض منح مستشفى الامام الحسن للاستثمار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء ترفض منح مستشفى الامام الحسن للاستثمار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).