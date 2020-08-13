باريس تندد بالقصف التركي الذي أدى الى استشهاد ضابطين عراقيين وتطالب أنقرة بالتوضيح

2020/08/13 | 22:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نددت وزارة الخارجية الفرنسية، بقيام الطيران التركي بهجوم داخل الأراضي العراقية، أسفر عن استشهاد ضابطين عراقيين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية في تصريح، ان بلاده تندد بالهجوم الذي وصفه بالتطور الخطير، مبينا ان باريس طالبت انقرة بتوضيح ملابسات الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة تركية، والذي أدى إلى مقتل ضابطين عراقيين في حرس الحدود شمالي محافظة اربيل .

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