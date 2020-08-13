2020/08/13 | 22:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يرى رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم أن النظام شبه الرئاسي قد يكون أحد الحلول للأزمات التي يمر بها العراق

السيد الحكيم أكد خلال لقائه عددا من أساتذة العلوم السياسية في العراق، أن هذا النظام شبه الرئاسي فيه برلمان فاعل ورئيس منتخب من الشعب وحكومة اساسها توازنات مجلس النواب وكذلك محافظون منتخبون من الشعب بشكل مباشر مع وجود مجالس محافظات للرقابة لكن بصلاحيات أكبر للمحافظ في ادارة ملفات محافظته.

المجتمعون بحثوا آليات إصلاح النظام السياسي ومعالجة الخلل البنيوي في بعض مفاصله وتعديل الدستور العراقي، فضلا عن تحديد شكل النظام الأفضل للعراق في المرحلة المقبلة، بالإضافة التي تشخيص البعض لأهمية إصلاح الأداء السياسي والذهاب من خلاله الى بناء الدولة.

واتفقوا على ضرورة بناء الدولة القوية التي تمثل مظلة للجميع وفق مشروع وطني واضح، مع التحذير من خطورة الدعوات للعودة الى الرأي الواحد او الدكتاتورية كتعبير عن رفض الواقع الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الحكيم: النظام شبه الرئاسي قد يكون أحد الحلول للأزمات الراهنة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الحكيم: النظام شبه الرئاسي قد يكون أحد الحلول للأزمات الراهنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).