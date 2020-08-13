اوقفوهم أنهم مسؤولون .!

2020/08/13 | 22:11 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / طه حسن ..

ماهي إلا أيام وتصدح الحناجر و الاصوات بحب الحسين ( ع ) ، وتتعالى صيحات ( هيهات منا الذلة ) ، إذ يتناسى بعض الساسه والمسؤولين وبعض حديثي النعمه من تُجار الأزمات والحروب والمُرائين والمُتفاخرين والمُباينين أن الگارثة الحقيقيه التي يعيشها العراقيين هي الذلة بعينها ، فعندما تُنادي بهذ...

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