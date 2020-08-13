إيران تطالب مجلس الأمن بوقف مساعي واشنطن لتمديد حظر الأسلحة عليها

2020/08/13 | 22:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة دعت ممثلية إيران في الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى التصدي لمساعي الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة المفرض على طهران.وفي بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس، اعتبرت الممثلية الإيرانية مشروع القرار الأمريكي “انتهاكا صارخا” لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، وأشارت إلى أنه يهدف إلى “معالجة المسائل المتعلقة بالأجندة الداخلية الأمريكية، ولا علاقة […]

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