2020/08/13 | 22:13 - المصدر: روسيا اليوم
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جنرال أمريكي: قواتنا باقية في العراق وسوريا لفترة طويلة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( جنرال أمريكي: قواتنا باقية في العراق وسوريا لفترة طويلة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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