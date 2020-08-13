رسميا.. الكشف عن موعد ومكان افتتاح ونهائي بطولة كوبا أمريكا 2021

2020/08/13 | 22:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية “الكونميبول” اليوم الخميس، عن الجدول الزمني لبطولة كوبا أمريكا 2020 في الأرجنتين وكولومبيا، التي تأجلت للعام المقبل بسبب فيروس كورونا.وستستضيف العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس المباراة الافتتاحية في الـ11 من يونيو 2021، فيما ستستضيف مدينة بارانكويلا الكولومبية المباراة النهائية في الـ10 من يوليو 2021، على أن […]

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