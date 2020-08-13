اسعار النفط تتراجع الى 42.24 دولاراً للبرميل عند تسوية التعاملات

2020/08/13 | 22:28 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق – متابعة تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف بشأن الطلب على الخام.وخفضت وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب العالمي على النفط خلال العامين الحالي والمقبل مع التحذير من تداعيات الوباء.وقالت أوبك بالأمس في تقريرها الشهري إنه من المتوقع هبوط الطلب على الوقود بأكثر من المتوقع، حيث ترى أن […]

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