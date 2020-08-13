العراق.. قصف صاروخي على قاعدة بلد الجوية بصلاح الدين

2020/08/13 | 22:39 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء العراقية على تليغرام نقلا عن خلية الإعلام الأمني عن سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين.وأشارت الخلية إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وجود

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