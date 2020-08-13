العراق..استهداف قاعدة

2020/08/13 | 22:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل قناة العالم، ليل الخميس، بانه تم استهداف قاعدة "بلد" في صلاح الدين بثلاثة صواريخ....

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