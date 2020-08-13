2020/08/13 | 22:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يعلن اتفاقا بشأن قانون الانتخابات ويصدر توجيها لتذليل العقبات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/13 | 22:48.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يعلن اتفاقا بشأن قانون الانتخابات ويصدر توجيها لتذليل العقبات) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يعلن اتفاقا بشأن قانون الانتخابات ويصدر توجيها لتذليل العقبات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).