الاطاحة بـ” صيدليات” تجهز محلات وهمية لبيع الادوية في ديالى

2020/08/13 | 22:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى اعلنت نقابة الصيادلة في ديالى، الخميس، عن الاطاحة بصيدليات تجهزة محلات وهمية لبيع الادوية.وقال نقيب الصيادلة في ديالى علي التميمي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” فريق تفتيش من نقابة صيدلة ديالى برئاسته نفذة حملة تفتيشية مفاجئة في مركز قضاء الخالص(15كم شمال بعقوبة) وقام باغلاق 6 صدليات ومذخر كانت تقوم بنجهيزة المحلات الوهمية لبيع […]

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