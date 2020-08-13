الخارجية الفلسطينية تستدعي سفيرها لدى أبوظبي

2020/08/13 | 22:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، أنها استدعت سفيرها لدى أبوظبي على خلفية اتفاق التطبيع بين الإمارات والكيان الصهيوني برعاية أمريكية.وكتبت الوزارة في بيان عنها: “أعلن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، أنه وبناء على تعليمات الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وعلى أثر البيان الثلاثي الأمريكي الإسرائيلي الإماراتي، بتطبيع العلاقات، تم استدعاء […]

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