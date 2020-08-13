2020/08/13 | 22:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، الخميس، عن دكها تجمعاً لعناصر فلول “داعش” الإرهابي بقنابر الهاون في منطقة البو محاسن جنوب مدينة سامراء ضمن قاطع المسؤولية.وذكر إعلام قيادة القاطع في بيان، ان "معلومات استخبارية وردت إلى اللواء 315 بالحشد الشعبي أكدت وجود عناصر إرهابية تابعة لفلول “داعش” الإرهابي في منطقة البو محاسن جنوب مدينة سامراء".وأضاف، أن "قوة من اللواء قامت بنص كمين محكم لهم من خلال رصد تحركاتهم حيث قامت كتيبة المدفعية البطرية الخفيفة التابعة لقيادة العمليات بمعالجة تواجد العدو بقنابر الهاون عيار 81 ملم والأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما أسفر ذلك عن وقوع إصابات دقيقة في صفوف العدو قبل أن يلوذوا بالفرار".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم - بغداد

طالب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الثلاثاء،القوات التركية بتوضيح ملابسات جريمة استهداف المقاتلين شمال العراق ومحاسبة المتورطين بها.

وقال رسول في بيان "ندين بشدة اقدام الجانب الترك

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باستهداف مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بعبوة ناسفة في الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان "عبوة ناسفة كانت موضوعة قرب مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني بشارع 52

بغداد اليوم - كردستان

أصدرت وزارة الداخلية في كردستان، الثلاثاء، توضيحا لتفاصيل الضربة التركية في سيدكان.

وقالت داخلية الاقليم في بيان، إنه "في تمام الساعة 2 و 45 د الثلاثاء الموافق 11ـ8ـ2020 تعرضت عربة تابعة لقوات حرس الحدود ال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحشد يدك تجمعا لـ"داعش" بقنابر الهاون جنوب سامراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحشد يدك تجمعا لـ"داعش" بقنابر الهاون جنوب سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).