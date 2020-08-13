مدوِّنون يصفون الضابط “وسام الزبيدي” برجل الأمن الشجاع

2020/08/13 | 23:07 - المصدر: قناة التغيير

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شجاعة الرجال تبرز في المواقف، فضابط النجدة في بغداد والذي حافظ على رباطة جأشه من خلال تعامله مع مندسين حاولوا استفزازه

ظهر ذلك جليا عبر تفاعل شعبي غير مسبوق مع حادثة الاعتداء على الضابط وسام الزبيدي من قبل مجموعة مندسين اعتدوا عليه جسديا ولفظيا وحاولوا سلبه سلاحه وسط بغداد، حيث وصفه مدونون برجل الأمن الشجاع ورمزا للمهنية العسكرية.

هذا وغصت مواقع التواصل الاجتماعي بالإشادة والمديح ورفع القبعة للزبيدي.

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