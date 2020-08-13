2020/08/13 | 23:07 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | الإعلام الأمني: سقوط 3 صواريخ كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية بمحافظة صلاح الدين دون خسائر

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