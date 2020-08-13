ذكرى الشهيد مزياني السادسة - زينة أوبيهي

2020/08/13 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زينة_أوبيهي يستمر النضال، والاستثناء لا ينفي القاعدة.



فرغم الشوك والأسلاك، ورغم القمع والحصار والوباء/المشجب، ورغم الانشغالات والإكراهات، نقوم بالواجب ولو في حدوده الدنيا ونسجل الحضور النضالي كلما استطعنا الى ذلك سبيلا.



لم ننس يوما ذكرى شهيد أو شهيدة، ونبذل كل الجهد لنعبر بهذه الوسيلة النضالية أو تلك عن وفائنا الدائم لكافة شهيدات وشهداء شعبنا.



ويبقى هذا الوفاء ميثاقا يجسد مدى إخلاص المناضل والمناضلة لقضيتنا ا ......





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