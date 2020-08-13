كيفية الوصول الى الاشتراكية؟/إنغار سولتي - حازم كويي

2020/08/13 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حازم_كويي تُفهم الاشتراكية أحياناً بشكل مختلف،هل هي نظام أقتصادي وإجتماعي جديد مُحدد بدقة ؟أو هي الحركة التي تبحث عن مجتمع بديل يتجاوز الرأسمالية؟ كلا الفكرتين موجودتين،وواضح من أنه لايمكن تصميم الاشتراكية على لوحة الرسم.في تأريخ الفكر السياسي صمم المثقفون دائماً(الدولة المثالية)منهم توماس مور في (اليوتوبيا)1516،توماسو كامبيلا في (دولة الشمس)1602،فرانسيس بيكون في (اتلنتا الجديدة) أواخر القرن الثامن ......





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