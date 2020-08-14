الكاظمي: توقيع قانون الانتخابات بأول جلسة لبرلمان العراق

2020/08/13 | 23:41 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي عن موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيرا إلى أن السادس من يونيو سيكون موعد الانتخابات.أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، الاتفاق مع رئيسَي

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